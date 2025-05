Vestidos para causar: fãs de Lady Gaga causaram nos shows do Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Lady Gaga retorna ao Brasil para um show em Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), neste sábado (3/5). E durante a primeira passagem da cantora norte-americana pelo país, em 2012, a cantora fez shows no Rio, em São Paulo (SP) e em Porto Alegre (RS). Mas o espetáculo começou muito antes de a estrela pisar no palco. Isso porque a fila para a apresentação roubou a cena, virou meme e foi parar em todos os noticiários do país.

Em primeiro lugar, muitos fãs chegaram a dormir quatro dias na fila para comprar ingressos. Nas vésperas dos shows, teve quem passou quase uma semana na porta dos locais das apresentações. Dormindo em barracas, grupos se revezavam em meio a sol, chuva e outras adversidades. Mesmo com a organização dos eventos proibindo a prática.

A ideia era chamar a atenção da produtora e conseguir um lugar na Monster Pit, uma área vip especial, que não tinha venda de ingressos. Na ocasião, a produção divulgou que as pulseiras para o setor especial seriam distribuídas por ordem de chegada, tempo de espera na fila e para alguns daqueles que estivessem vestidos a caráter para a apresentação.

E foi justo esse último requisito que fez com que os fãs caprichassem nos looks — tudo para se sentirem dignos do universo excêntrico da Mother Monster.



‘Passarela freak’



Na época, Gaga era conhecida pelos looks ousados – como o famoso vestido de carne. Inspirados na diva, os little monsters de todas as idades fizeram bonito: asas, couro, spikes, saltos altíssimos, maquiagem artística, máscaras e até quem imitasse figurinos clássicos da Gaga, como o vestido de carne ou os visuais do clipe de "Bad Romance" e “Alejandro”. Se a cantora é conhecida por seus trajes extravagantes, seus fãs provam que sabem jogar no mesmo nível.



Foi tanta produção que até a organização do evento resolveu registrar. A produtora dos shows, a Time For Fun, postou em sua página no Facebook várias fotos de fãs na fila, devidamente trajados. As fotos, claro, chamaram atenção.

Fãs se vestiam de Gaga em 2012 para chamar atenção da diva Fila da Gaga/Tumblr

O Tumblr "Fila da Gaga" chegou a ser criado para reunir os modelitos mais ousados. Dentre os visuais mais lembrados, surgiram vários memes. Um deles era de um menino com um salto alto gigante, que se desequilibrava ao tentar andar.

A fila ficou conhecida como “passarela freak”, em uma crítica aos fãs que fizeram de tudo para chamar atenção e conseguir um lugar na Monster Pit.



O menino do vestido azul



No meio desse desfile alternativo, um personagem acabou virando símbolo daquela fila: Cristian Garcia, então com 16 anos, que usava um vestido azul justo na cintura e volumoso nas pernas. Ele apareceu no Tumblr e logo viralizou na internet. Hoje, aos 28, ele lembra da história com orgulho — e muito amor por Gaga.



Na época, Cristian morava em Barranco Alto, um distrito a 40 km de Alfenas, em Minas Gerais. Trabalhava na colheita de café e conheceu Lady Gaga durante uma aula de informática na escola. O vídeo era “Paparazzi”, e, a partir dali, ele mergulhou no universo da cantora, criando até uma comunidade de fãs no Orkut.



Cristian conta que sempre quis ver a cantora de perto, mas a vida no interior dificultava esse tipo de sonho. Sem acesso fácil à internet ou a cartão de crédito, ele pediu ajuda à professora Lili para comprar o ingresso, que custava R$ 350. Pagou com um cheque recebido pelo trabalho no café. “Até hoje me orgulho de dizer que realizei esse sonho colhendo café”, afirmou em entrevista ao G1.



De onde vem o look?



Com o ingresso na mão, Cristian sabia que precisava escolher um look especial para o show. Até aquele momento, Gaga nunca tinha aparecido usando roupas básicas, como calça jeans e t-shirt. Por isso, ele precisava de algo especial para o momento.



“Eu queria imitar um vestido que a Gaga usou no VMA 2010. Foi então que eu pedi para uma amiga que morava em Alfenas para costurar a roupa para mim. Primeiramente, ela fez um vestido roxo, mas não gostei do resultado. Eu queria algo que fosse mais justo na cintura e abrisse nas pernas. Foi então que comprei o tecido azul. Quando cheguei à casa dela, perguntei se trocava o serviço por uma faxina, e ela topou”, lembrou.



Cristian diz que nunca pensou em virar meme. Seu único objetivo era curtir o show em grande estilo e, quem sabe, ser escolhido para assistir ao show mais perto do palco. “Quando coloquei o vestido no corpo pela primeira vez, eu me senti lindo”, contou.



No dia do show, Cristian enfrentou mais de 10 horas de viagem. Quando chegou na fila, ele já estava usando o vestido especial. “Muita gente me pergunta porque eu não vesti o vestido apenas no momento do show, mas a fila para mim já fazia parte de tudo, eu queria estar pronto. Várias pessoas me paravam para tirar foto e, de repente, alguém me disse que eu estava famoso na internet. Foi assim que passaram a me chamar de ‘o menino do vestido azul’”, apontou.

Próximo show de Lady Gaga



A artista norte-americana se apresenta em Copacabana no próximo sábado (3/5). A previsão de público é similar a do show de Madonna, no mesmo local, no ano passado, ou seja, em torno de 1,6 milhão de pessoas.



A prefeitura da cidade montou uma estrutura ao longo da orla da praia de Copacabana, com 16 torres (com telão, som e iluminação).

Entre acordes



Esta é a série especial do Estado de Minas que conta histórias e curiosidades do mundo da música e seu impacto na cultura pop. Nesta temporada, você confere seis reportagens focadas na carreira de Lady Gaga, em preparação ao grande show do fim de semana.