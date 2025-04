Show da Lady Gaga: site tem crescimento de 49% em buscas por voo para o Rio

A realização do show gratuito da cantora norte-americana Lady Gaga em Copacabana, em 3 de maio, já movimenta o turismo e impacta diretamente o setor aéreo. De acordo com um levantamento do buscador de viagens KAYAK, as buscas por passagens para o Rio de Janeiro aumentaram 49% após o anúncio oficial da artista pop, em fevereiro. O crescimento da demanda também elevou os preços médios dos voos em 41% para o fim de semana da apresentação.

A análise foi feita com base em pesquisas realizadas entre 21 de fevereiro e 6 de abril, considerando viagens entre os dias 2 e 5 de maio. O valor médio de uma passagem aérea de ida e volta para a cidade, em classe econômica, saltou de R$ 843 no fim de semana anterior (25 a 28 de abril) para R$ 1.186 no período do show.



O impacto não se limita apenas ao setor aéreo. A expectativa da prefeitura do Rio de Janeiro a é de que o evento movimente R$ 600 milhões na economia local, superando em 27% a cifra gerada pelo show da cantora Madonna em 2024. Estima-se um público de 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana, o que também deve pressionar a rede hoteleira e demais serviços relacionados.

São Paulo lidera as buscas por voos com destino ao Rio durante a data do espetáculo. A cidade registrou um aumento de 19% na procura, e os preços das passagens saindo de lá ficaram, em média, 42% mais altos. O valor médio para o trecho ida e volta gira em torno de R$ 812.

De acordo com o KAYAK, a realização de grandes eventos culturais gratuitos tem se mostrado um vetor eficaz para impulsionar o turismo doméstico, aquecer a economia e posicionar a cidade carioca como destino de relevância internacional. Além disso, esse tipo de programação tende a atrair não apenas os fãs da artista, como viajantes interessados na experiência coletiva e na atmosfera única criada por um espetáculo desse porte.

A performance, que marca o retorno da artista ao Brasil após 13 anos, promete não apenas emocionar os fãs, mas também testar a capacidade de resposta do setor turístico a grandes concentrações de público.



