Veja como foi a rápida viagem espacial de Katy Perry

A Blue Origin lançou sua 31ª missão do foguete New Shepard nesta segunda-feira (14) com uma tripulação composta exclusivamente por mulheres. O evento ocorreu às 10h30 (horário de Brasília) e contou com a presença da cantora Katy Perry e outras cinco tripulantes.

A missão, que durou aproximadamente 11 minutos, foi um sucesso. As seis mulheres a bordo cruzaram a Linha de Kármán, que é considerada a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral.

Durante o voo, as passageiras tiveram a oportunidade de experimentar a ausência de peso e contemplar a Terra antes de retornar em segurança ao solo.

O foguete New Shepard, da Blue Origin, decolou da plataforma de lançamento localizada no oeste do Texas, nos Estados Unidos. Poucos minutos após a decolagem, o propulsor se separou da cápsula, iniciando sua descida controlada para um pouso vertical. O procedimento é parte da estratégia da empresa para reutilizar componentes e reduzir os custos das viagens espaciais.



Enquanto isso, a cápsula da tripulação continuou sua ascensão, proporcionando cerca de quatro minutos de gravidade zero para as passageiras. Durante esse tempo, as mulheres a bordo puderam flutuar livremente e observar a curvatura da Terra. A descida foi iniciada logo em seguida, com a abertura de paraquedas que garantiram um pouso seguro no deserto texano.