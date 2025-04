A data de lançamento no Brasil do novo livro da Nobel Han Kang

Vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2024, a sul-coreana Han Kang terá seu novo romance publicado no Brasil no próximo dia 7 de maio. “Sem despedidas”, também lançado pela Todavia, que editou “A vegetariana” e “Atos humanos”, é ambientado entre Seul e a ilha de Jeju, e conduz os leitores por uma jornada marcada pela dor histórica da Coreia do Sul, evocando o massacre ocorrido na ilha entre 1948 e 1949.

A narrativa acompanha Kyung-ha, uma escritora que viaja a Jeju para ajudar a amiga Inseon, que está internada após um acidente. Em meio a uma nevasca, Kyung-ha descobre segredos familiares e documentos sobre a violência que marcou a ilha.

Mesclando realidade e imaginação, Han Kang aproveita um episódio de brutalidade histórica para falar do esquecimento, seguindo seu estilo lírico e político.