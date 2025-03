‘Mayhem’: Lady Gaga volta ao dark-pop em novo álbum; ouça

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Lady Gaga está de volta. A cantora lançou, nesta sexta-feira (7/3), seu novo álbum "Mayhem". Com hits já conhecidos como “Abracadabra” e “Die with a smile”, o novo trabalho representa a volta de Gaga às raízes do dark pop com que conquistou o mundo no início da carreira, com os álbuns “The fame” (2009) e “Born this way” (2011).

A diferença é que, agora, além da experimentação musical, Gaga convida para uma viagem em sua história.“‘Mayhem’ é a Lady Gaga que vocês conhecem pelos últimos 20 anos. Para mim, é essa integração de quem eu sou na vida real e o que sou no palco. Esse álbum representa o que sou por dentro”, disse a cantora em evento de lançamento do álbum.

O disco abre com "Disease" e "Abracadabra", já conhecidas pelo público. Em seguida, "Garden of Eden", reflete o fascínio e o caos da vida noturna. Já em "Perfect celebrity", Lady Gaga faz uma crítica bem-humorada à fama.

"Vanish into you" é a quinta canção do álbum. Com inspiração em David Bowie, a faixa foi a primeira escrita para o trabalho. “Ela fala de um sentimento de eu querer desaparecer dentro na pessoa que mais amo”, disse a cantora. De acordo com a Mother Monster, as primeiras canções do álbum retratam um “lugar menos esperançoso”, enquanto as últimas, “um lugar feliz”.

"Killah" e "Zombieboy" são, respectivamente, a sexta e a sétima músicas do álbum. Com pegada dançante, elas retomam a tendência de mistura musical de Gaga, mesclando elementos do groove, eletrônica e funk. De acordo com a cantora, “Killah” foi sua favorita de ser feita, em parceria com Gesaffelstein.

Lady Gaga irá se apresentar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, às 21h do dia 3 de maio, de acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim em "O Globo". O show gratuito, que ainda não foi confirmado oficialmente pelo prefeito Eduardo Paes, será similar ao que Madonna fez em 2024 com a presença de uma multidão na praia carioca. A notícia gerou grande alvoroço entre os fãs da cantora de 38 anos. A estrela pop esteve pela primeira e única vez no Brasil há 13 anos, em 2012, como parte da turnê "Born This Way Ball", que passou por três cidades (Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo). Lady Gaga nasceu em Nova York (EUA) em 28/3/1986. Filha de Joseph Germanotta, um empreendedor de internet, e Cynthia Germanotta. Descendente de italianos da Sicília e de franceses do Canadá, ela é a irmã mais velha de Natali Germanotta, uma estudante de moda, que nasceu em 1992. Ainda na adolescência, Gaga começou a cantar em clubes e bares, e aos 17, foi aceita na New York University's Tisch School of the Arts. Aos 19, começou a se dedicar integralmente a sua carreira musical. Gaga começou a cantar profissionalmente no início dos anos 2000, em Nova York. Aos poucos, explodiu e conquistou os Estados Unidos e o mundo. Não à toa, hoje tem cerca de R$ 1,5 bilhão de fortuna e 56 milhões de seguidores só no Instagram. Gaga começou a se apresentar no cenário musical de rock no Lower East Side em 2003, e mais tarde matriculou-se na Tisch School of Arts da Universidade de Nova Iorque. No fim de 2007, ela assinou um contrato com a Streamline Records, um selo da editora discográfica Interscope Records. Durante o seu início, trabalhou como compositora para artistas e capturou a atenção do produtor Akon, que reconheceu as suas habilidades vocais e a levou para a Kon Live Distribution. Ela ganhou destaque como uma artista após o lançamento do seu álbum de estúdio, intitulado The Fame, em 2008. O disco foi um sucesso a nível crítico e comercial. Nos Estados Unidos, alcançou a posição máxima de número dois na Billboard 200. As canções "Just Dance" e "Poker Face", co-escritas e produzidas por RedOne, tornaram-se sucessos internacionais de número um, atingindo o topo da Billboard Hot 100 nos EUA, bem como em vários outros países. No início de 2009, ela embarcou em sua primeira turnê, a The Fame Ball Tour. No quarto trimestre do ano, lançou o extended play (EP) The Fame Monster, que contém os êxitos internacionais "Bad Romance", "Telephone" e "Alejandro". O seu segundo álbum de estúdio, "Born This Way", foi lançado em 23 de Maio de 2011 e vendeu 4,2 milhões de cópias nos EUA e 16 milhões mundialmente. Além disso, produziu os singles "Born This Way", "Judas" e "The Edge of Glory", que se tornaram sucessos mundiais. Em 2013, Gaga lançou seu terceiro álbum de estúdio, "Artpop". Após o álbum, sentiu-se inspirada para que começasse uma mudança de imagem em sua carreira musical e visual. Lançou seu quarto álbum de estúdio em 2014, "Cheek to Cheek", um projeto de jazz em parceria com Tony Bennett. Em 2016, ela lançou seu quinto álbum de estúdio, "Joanne", que apresenta influências fortes do country e rock. Já no ano de 2020, Gaga voltou às suas raízes do dance-pop com seu sexto álbum de estúdio, "Chromatica", que se tornou seu sexto consecutivo número um nos EUA e ultrapassou mais de 1 milhão de cópias vendidas somente nos EUA. Lady Gaga viria ao Brasil em 2017, no Rock in Rio, mas precisou cancelar o show por conta de uma crise de fibromialgia, doença que causa dores intensas em todo o corpo. A enfermidade não tem cura, mas é possível deixá-la sob controle com uso de remédios e exercícios. Paralelo a isso, Gaga construiu uma carreira sólida como atriz, tendo como primeiro papel, uma participação na série American Horror Story: Hotel (2015-2016), que lhe rendeu um Globo de Ouro. Antes disso, chegou a participar de um episódio da série Família Soprano. Contudo, foi em Nasce Uma Estrela (2018), que Lady Gaga se consagrou, protagonizando ao lado do também diretor Bradley Cooper, o romance de muito sucesso, que lhe rendeu indicação ao Oscar de Melhor atriz. Mas foi a estatueta de Melhor Canção Original, Shallow, que a artista levou para casa. Lady Gaga também viveu Patrizia Reggiani, em "Casa Gucci" (2021), protagonizando o filme que conta a história do assassinato do herdeiro da família Gucci. Em 2024, ela protagonizou "Coringa: Delírio a Dois" ao lado de Joaquim Phoenix. Apesar de ter o nome aclamado, a estrela decidiu assumir sua identidade civil, Stefani Joanne Angelina Germanotta, durante as filmagens. Segundo ela, o objetivo foi criar uma atmosfera mais confortável para os outros integrantes do elenco. O segundo filme da franquia foi um dos mais lançamentos mais aguardados de 2024. Em entrevista ao site Casting Networks, a atriz Heather Cowles disse que tudo soava mais natural quando Lady Gaga atendia por Stefani. "Assim que ela disse 'Meu nome é Stefani', todos estavam falando com ela. Ela participou de tudo". Além disso, Cowles contou que Lady Gaga explicou suas razões para adotar tal postura. Segundo a cantora, se ela fosse tratada como Gaga, a superstar, as pessoas poderiam não se sentir à vontade para interagir com ela. Lady Gaga embolsou US$ 10 milhões com pela interpretação de Arlequina no filme, segundo o portal Variety. Influenciada por artistas como David Bowie, Michael Jackson, Madonna e Queen, Gaga é reconhecida pelas suas contribuições talentosas e extravagantes à indústria musical através de sua moda, aparições públicas, atuações e vídeos musicais. O Guinness Book a registrou como a primeira cantora da história a vender 10 milhões de cópias globais com quatro canções diferentes em um ano. Gaga foi a primeira artista musical a levar cinco premiações na mesma temporada: Oscar, Grammy, Globo de Ouro, Bafta e Critics' Choice.

"LoveDrug" fala sobre saciar a dor emocional na pista de dança, retomando um tema frequente do pop dos anos 2000. A balada "How bad do U want me?” vem em seguida, com uma homenagem ao synth-pop do início dos anos 1980.

“Don’t call tonight” é o pop chiclete que vai grudar na cabeça. "Shadow of a man" traz uma reflexão sobre as dificuldades de ser mulher em um mundo dominado por homens. "The beast" traz inspiração de Prince e uma sonoridade lenta.

"Blade of grass", a penúltima música do álbum, fala sobre o pedido de casamento da cantora com o empresário Michael Polansky. “Ela representa algo especial, fala de quando Michael me pediu em casamento. Foi um momento muito especial. Comecei a escrever essa música com ele e quando a ouço, sei que representa esse momento especial da minha vida”, disse, destacando que é sua faixa favorita do álbum.

Segundo Gaga, o pedido de casamento aconteceu no quintal da casa dela. Cheio de romantismo, o empresário pegou uma folha de grama (que é a tradução do nome da música) e enrolou no dedo da cantora.

O álbum fecha com "Die With a Smile", colaboração com Bruno Mars já conhecida do público e com 3,7 mil milhões de reproduções, sendo a música que ficou mais tempo no topo do Spotify Global.