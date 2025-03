Atriz surpreende fãs ao revelar nome verdadeiro

A atriz Millie Bobby Brown, de 21 anos, revelou pela primeira vez seu verdadeiro nome do meio, até então desconhecido pelos fãs.

Assim como muitos artistas, Millie alterou parte de seu nome por causa de sua carreira. A escolha foi explicada nesta quinta-feira (6/3), em entrevista ao Buzzfeed UK.

Apesar de ser uma decisão comum entre pessoas do meio artístico, a informação não costuma ser ocultada, até porque a Wikipédia costuma expor esses dados, o que não é o caso da jovem.

Em uma conversa com Chris Pratt, seu colega de trabalho no filme “The Electric State”, gravada para as redes sociais, ela relatou ter alterado seu nome do meio de “Bonny” para “Brown”. O propósito da mudança seria apenas por “brincadeira”, quando começou a atuar.



"Meu nome do meio é Bonnie. É Millie Bonnie Brown. Nunca tinha contado isso para ninguém", declarou. "Vocês ouviram aqui primeiro!". Em seguida, Chris Pratt exclamou: "Caramba!".

A origem dessa escolha seria uma homenagem ao pai dela, Robert "Bobby" Brown.

Além dessa mudança, outra modificação recente, mas dessa vez pública, foi o acréscimo do sobrenome de seu marido, Jake Bongiovi, resultando em Millie Bobby Brown Bongiovi. Os dois se casaram em agosto de 2024, quando a atriz tornou a adesão pública.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na época, ela compartilhou no Instagram fotos dos bastidores das filmagens da quinta temporada da série 'Stranger Things'. Uma delas mostrava seu novo nome em uma lousa, onde se lia "Millie Bobby Brown Bongiovi".



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata