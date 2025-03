Cinemas de BH têm estreias para todos os gostos nesta quinta-feira (6/3)

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Todo carnaval tem seu fim. Depois da folia, esta quinta-feira (6/3) traz várias estreias nos cinemas de Belo Horizonte. Tem romance, ficção científica, terror e drama. As opções vão desde o novo filme de Bong Joon-ho, diretor do aclamado “Parasita” (2020), ao vencedor do Oscar de Melhor Documentário, passando por longa de terror baseado em conto de Stephen King. Confira:



• “SEM CHÃO”



Vencedor do Oscar de Melhor Documentário no último domingo (2/3), “Sem chão” mostra a destruição de Masafer Yatta, na Cisjordânia, pelas forças israelenses. O filme acompanha o ativista palestino Basel Adra, que registra a ocupação de sua comunidade e forma improvável aliança com o jornalista israelense Yuval Abraham. Em Belo Horizonte, o documentário tem pré-estreia exclusiva no UNA Cine Belas Artes, às 16h50.

• “MICKEY 17”



Dirigido pelo sul-coreano Bong Joon-ho, “Mickey 17” é um filme de ficção científica baseado no romance de Edward Ashton. Estrelado por Robert Pattinson, o longa acompanha Mickey, homem endividado e sem perspectivas que se inscreve em um programa de colonização de outro planeta. A produção marca o aguardado retorno de Joon-ho após o sucesso de “Parasita”. Em cartaz nas salas dos shoppings Boulevard, BH, Cidade, Contagem, Diamond, Norte e Pátio, além do UNA Cine Belas Artes.



• “O MACACO”



Um dos filmes de terror mais esperados do ano, “O macaco” se inspira em conto de Stephen King. Dirigida por Osgood Perkins, a trama acompanha os gêmeos Bill e Hal, interpretados por Theo James, que encontram um antigo macaco de brinquedo no sótão da casa do pai. Após a descoberta, uma série de mortes inexplicáveis assombra a família. Anos depois, o brinquedo ressurge, iniciando outra onda de assassinatos. Em cartaz nas salas do shopping BH, Boulevard, Cidade, Contagem, Diamond, Del Rey, Itaú, Minas, Norte e Pátio Savassi.

Atores Naomi Ackie e Robert Pattinson na comédia de ficção científica 'Mickey 17' Warner Bros/divulgação



• “NA SUA PELE”



Baseado na série de livros de Jay Crownover, “Na sua pele”, de Nick Cassavetes, acompanha a estudante de medicina Shaw (Sydney Taylor) e o tatuador Rule (Chase Stokes). Shaw é secretamente apaixonada por Rule e, depois de uma noite de bebedeira, os dois amigos iniciam um romance. Porém, ele teme que um envolvimento sério possa decepcioná-la. Em cartaz nas salas dos shoppings BH, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Itaú, Monte Carmo, Norte, Pátio e Via.



• “PEQUENAS COISAS COMO ESTAS”

Protagonizado por Cillian Murphy, “Pequenas coisas como estas” se passa na Irlanda dos anos 1980. Dirigido por Tim Mielants, conta a história de Bill Furlong, comerciante de carvão que leva uma vida simples com a família. Na véspera de Natal, ele faz descoberta perturbadora sobre um convento e jovens controladas pela Igreja Católica. Escrito por Claire Keegan, o livro que inspirou o filme fez parte da lista dos 100 melhores do século elaborada pelo jornal The New York Times. Ano passado, Cillian Murphy ganhou o Oscar de Melhor Ator por “Oppenheimer”. Em cartaz nas salas dos shoppings Pátio e Ponteio, além do UNA Cine Belas Artes.