Lula liga para Walter Salles e o parabeniza pelo Oscar de Ainda Estou Aqui

(UOL/FOLHAPRESS) - Lula fez uma ligação para Walter Salles parabenizando pela vitória do filme "Ainda Estou Aqui" no Oscar 2025 . O longa, estrelado por Fernanda Torres, venceu a primeira estatueta do Brasil na premiação.

O presidente compartilhou nas redes sociais o momento em que ligou para o cineasta. Na ligação, o político disse que o prêmio no Oscar "lavou a alma do povo e do cinema brasileiro".

"A gente não tem muito o que falar quando a gente percebe que o brasileiro é capaz de se superar numa arte que até então parecia que só americano ganhava. Eu quero te dizer que foi uma noite de ouro, acho que você já fez outras coisas muito importantes, mas dessa vez você conseguiu lavar a alma do povo brasileiro", disse Lula para Walter Salles.

Janja, a primeira-dama, também aproveitou a ligação para cumprimentar Walter. Ela parabeniza o cineasta, e se diz muito feliz. Ela ainda revela que pode dizer o mesmo para Fernanda Torres. "Fernanda é a alma do filme", responde o cineasta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Walter continua dizendo que tanto Torres quanto sua mãe, Fernanda Montenegro, representam "aquilo que a gente tem de melhor no Brasil". Ele também cita Eunice Paiva, mulher de Rubens Paiva, ativista que é representada na história do longa.