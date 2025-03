Oscar 2025: ‘Queria pedir pra mandarem só amor pra Madison’, diz Fernanda

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

O recado foi dado. Depois das milhares de postagens no perfil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas contra o Oscar de Melhor Atriz para Mikey Madison, Fernanda Torres pediu para os brasileiros “mandarem só amor” para a atriz. “Por favor, mandem só o amor, porque aquela mulher é muito legal”.

Foi desta maneira que foi encerrada, nesta noite (3/3), coletiva de imprensa virtual realizada em Los Angeles com o trio que encabeça “Ainda estou aqui”: o cineasta Walter Salles e os atores Fernanda Torres e Selton Mello.

Antes, Fernanda falou que se encantou com os prêmios de “Anora”, que levou cinco estatuetas, inclusive a de Melhor Filme. “Foi um dia muito especial porque foi um dia do cinema independente. A maneira que eles fizeram o filme foi parecida com a que a gente fez o nosso. Ela (Mikey Madison) indo atrás para se preparar, ela se joga sem rede (no filme), pois tem confiança no Sean Baker. ‘Anora’ começa como uma comédia romântica, depois tem um twist, e você larga o cinema pensando no amor e dor, pensando na busca do afeto no mundo. Me senti muito entre nós com a premiação de ‘Anora’”

“Viva a democracia e abaixo qualquer forma de ditadura.” Esse seria o final do discurso de Walter Salles no agradecimento do Oscar de Melhor Filme Internacional. Assim, em português. Mas nada disto aconteceu quando ele subiu, no domingo (2/3), ao palco do Dolby Theatre, para receber a estatueta por “Ainda estou aqui”.

Na coletiva, o cineasta explicou por que estava de óculos quando subiu ao palco.

“Andando para o palco, fui tentar achar as notas que tinha escrito para dividir com o público. Detesto exposição pública e não encontrei. Então fiquei com os óculos”, contou ele, que falou que seu texto de agradecimento, além do trecho em português, também citaria a cinematografia sul-americana, que reforçaria a trajetória de Eunice Paiva e que falaria das duas Fernandas, “como representantes do que a gente tem de melhor no Brasil”.

Fernanda e Salles contaram que o primeiro telefonema que deram após vencerem o Oscar foi para Caetano Veloso. Já Selton comentou que gostou mais da cerimônia do Globo de Ouro do que da do Oscar. "A gente ficou numa mesa, juntos, uma coisa mais íntima. O Oscar é mais distanciado. Assisti lá de trás, com o grupo do fundão, e o som estava ruim."

Selton, por sinal, foi o único do trio que anunciou o próximo projeto assim que retornar ao Brasil. Vai rodar a sexta temporada da série “Sessão de terapia”, que dirige para a HBO.