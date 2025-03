Quero ser a rainha do Carnaval, brinca Fernanda Torres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entrevistada no tapete vermelho pouco tempo antes de o Oscar começar, a atriz Fernanda Torres fez piada sobre o fato de a cerimônia acontecer no mesmo dia da folia no Brasil.

"Acordei e vim para o Oscar", brincou ela antes de ser perguntada sobre o título que gostaria de receber.

"A Rainha do Carnaval! É isso que eu queria ser. Hoje é Carnaval no Brasil. Eles estão loucos pelo filme no Brasil. Então, quero ser a Rainha do Carnaval", comentou aos risos.

A brasileira ainda lembrou da nomeação da mãe, Fernanda Montenegro, no fim dos anos 1990 por "Central do Brasil". "É inacreditável, né? E com o mesmo diretor. Devemos tanto ao Walter Salles. Significa que temos DNA de indicadas", completou.

Fernanda perdeu o Oscar de melhor atriz na noite deste domingo (2) para Mikey Madison, de "Anora". Ela concorria à estatueta pelo filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Salles.

Mas o troféu veio para o longa em Melhor Filme Internacional.