‘A vida presta’: Juventude Bronzeada vai homenagear Fernanda Torres em BH

Graduanda em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Fumec, atuo na reportagem da editoria Gerais, com passagem pelo Jornal Aqui e Degusta EM.

O bloco carnavalesco Juventude Bronzeada fez seu último ensaio na Praça da Estação, no hipercentro de Belo Horizonte, neste domingo (16/2). Com o tema “A Vida Presta”, o cortejo deste ano, que sairá na segunda-feira de Carnaval (3/3), que é o dia seguinte da cerimônia do Oscar, homenageia a atriz Fernanda Torres, uma das indicadas à premiação.

A bateria com 250 integrantes e banda recriam clássicos do carnaval e hits atuais para animar os foliões. O cortejo será acompanhado pelo rapper mineiro FBC.

O bloco também reforça sua conexão com a América Latina e a importância de celebrar, mesmo em tempos de desafios políticos. “É sobre a vontade de celebrar a vida, por mais que passemos dificuldades, é claro, homenagear a nossa Fernanda Torres. A bateria está legal, o som está muito bom. Vai rolar!”, disse Rodrigo Boi, fundador do grupo.

Entre os foliões, a vitória de Torres no Oscar como melhor atriz é certa. A estudante Lola Lessa aproveitou a manhã de domingo para curtir o bloco. “Eu gosto muito mesmo. Esse ano está muito legal e o Oscar vai ser da Fernanda Torres na segunda de carnaval”, disse animada ao EM.