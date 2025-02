Mulher morre após cirurgia plástica em Belo Horizonte

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A educadora pública de Betim Claudineia Francisca Lima, de 46 anos, morreu na noite desse sábado (15/02) após passar por cirurgia plástica em uma clínica no prédio do Hospital Life Center, no Bairro Serra, Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher se internou na clínica para remover uma hérnia epigástrica - um inchaço na parte superior do abdômen, entre o osso esterno e o umbigo - e realizar uma abdominoplastia, que é a reconstrução e modelagem do abdômen.

Houve complicações no estado clínico da paciente, segundo a assessoria da PM, e ela precisou ser removida para o Hospital Alberto Cavalcanti, no Barreiro, onde passou por uma cirurgia de alto risco para conter um rompimento da traqueia.

De acordo com o marido de Claudineia, mesmo após o corte na traqueia ter sido identificado, a plástica prosseguiu e só depois a mulher foi encaminhada para os cuidados de risco vital.

Após o procedimento, informa a PM, a mulher, natural de Contagem, na Grande BH, apresentou grave inchaço do rosto e chegou a receber cuidados anti-histamínicos (contra alergias medicamentosas), até que foi removida para o atendimento de emergência, onde foi tentada a reparação do rompimento da traqueia, sem sucesso.

A educadora deixa um casal de filhos, dois netos e o marido. Amigos e parentes da vítima deixaram mensagens no perfil dela no Facebook. Claudineia é descrita como uma mulher alegre, de sorriso fácil, e que contagiava tanto a equipe dela nas escolas por onde passou em Betim e Contagem quanto os familiares. Adorava ir a shows e viajar com a família, sobretudo para a praia.

A reportagem tentou entrar em contato com o cirurgião plástico responsável pelo procedimento, mas ainda não obteve retorno. O profissional tem clinica conhecida nas redes sociais, onde mostra resultados dos procedimentos, responde a dúvidas de pacientes e faz até orçamentos.