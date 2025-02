Corrida com expectativa de 20 mil inscritos muda trânsito de BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A BHTrans preparou cinco desvios para a corrida do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar de Minas Gerais, que ocorre na manhã deste domingo (16/02) no eixo das avenidas Amazonas, Presidente Juscelino Kubitscheck (Via Expressa) e Expominas, na Regional Oeste de Belo Horizonte.

O fim do evento está previsto para as 10h30, quando o aparato começa a ser desmobilizado e as vias liberadas.

Pelas redes sociais a expectativa era de uma concentração de cerca de 20 mil corredores em provas de 5 mil a 10 mil metros.

Antes da largada, o BOPE realizou demonstrações de marcha, desativação de ameaça a bomba terrorista e outras ações de operações de forças especiais no Expominas.

Durante as corridas, as Ruas Conde Pereira Carneiro e Craveiro Lopes serão interditadas.

A Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), sentido Contagem, entre o Viaduto da Massa e a Rua Conde Pereira Carneiro, terá o trânsito impedido na pista marginal. Não haverá alteração na pista central.

Foi instalado um desvio Avenida Amazonas/Via Expressa pela Rua Zurick Sentido BH/Contagem: Avenida Amazonas, Rua Zurick, Rua Fausto Alvim, Av. Tereza Cristina, Via Expressa.

No Bairro Camargos há desvio somente para ônibus – trânsito impedido para demais veículos. Na Rua Senador Milton Campos, a pista marginal da Via Expressa, sentido Centro é dividinda para comportar os atletas, até a Avenida Governador Benedito Valadares.

Há também intervenções nas avenidas Governador Milton Campos, Rua Dic Rabelo Horta, Rua Tamandaré, Rua Mariano Procópio, Rua Alcides Lobo, Av. Vereador Cícero Ildefonso, Via Expressa. Desvio Bairro Camargos/Centro pela Rua Gentil Portugal do Brasil, pista marginal da Via Expressa, pista central da Via Expressa.

As linhas do BHBus 1505, 5401 e 9414, gerenciadas pela Sumob, terão o itinerário alterado, assim como as linhas 3305 e 3851, administradas pela Seinfra.