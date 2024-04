Paula Arantes*

Localizado na Região Oeste de Belo Horizonte, o Expominas se consagrou como um dos principais pontos de encontro dos belo-horizontinos, sediando eventos que vão desde formaturas até shows internacionais. O local recebe cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano e, atualmente, é considerado o maior centro de eventos de Minas Gerais e o terceiro do Brasil, atrás somente do Anhembi, em São Paulo, e do Riocentro, no Rio de Janeiro.





A construção do Expominas foi iniciada em 1998 com o projeto arquitetônico assinado pelo arquiteto Gustavo Penna. A obra foi dividida em duas etapas e, no período de 2003 a 2006, o local passou por uma grande reforma, com investimentos de mais de R$ 150 milhões. O resultado foi um espaço com 72 mil metros quadrados de área construída e capacidade de receber 45 mil pessoas. Márcia Ribeiro, diretora de marketing e negócios do Expominas, afirma: “Atendemos a todos tipos de eventos, de negócios, científicos, sociais e de entretenimento. Os principais congressos e feiras são realizados aqui. Formaturas e shows são feitos aqui com isolamento acústico e muito conforto para os realizadores e para o público”.



De acordo com ela, a capacidade de movimentação da economia da cidade é um dos motivos que fazem do Expominas um importante local para a capital mineira. “A Alemanha e a China são os principais exemplos de países que enxergaram muitíssimo bem como os eventos conseguem alavancar diversos setores econômicos. O mundo viaja para as grandes feiras dos mais diferentes setores e fazem negócios que potencializam as relações destes países de forma exponencial. Os eventos realizados no Expominas ocupam toda rede hoteleira da capital e entorno, bares e restaurantes e movimentam toda a cadeia de serviço. Os negócios fechados nos eventos são significativos para a indústria, além de ser importante para lançar novos produtos e serviços.”, pontua.



Além da atuação no setor de eventos, o Expominas desempenhou um importante papel durante a pandemia de COVID-19. Em 2020, o centro de convenções foi transformado em Hospital de Campanha, chegando a ter 740 leitos de enfermaria e 28 de estabilização, com 18 mil metros quadrados.

