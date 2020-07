A Constituição diz que, quando houver interesse público, o estado pode tomar medidas para que esse interesse público prevaleça. No final, quando o hospital for desmontado, o espaço vai retornar à Codemge e ela pode discutir o ressarcimento dos custos que a concessionária tenha tido durante esse período. Não estamos despropriando ninguém. Como não se chegou a acordo até esse momento, e as vidas valem mais que o interesse peculiar da concessionária, o estado resolveu tomar atitude para preservar interesse dos mineiros.

É uma operação normal da PM. Está chegando o momento de fazer com que o hospital de campanha seja operado. A Polícia Militar colocou as pessoas lá para tomar conta do espaço na quantidade necessária.

Como será solucionado o caso?

Essa discussão vai continuar, seja de maneira concessual, ou como se resolve na democracia, ou seja, na Justiça.

Foi estratégia deixar a concessionária até o último instante?

Não foi estratégia. Ficou um processo negocial. Como não se chegou a acordo, estamos tratando do interesse público. Temos um prazo para concluir essa negociação, pois precisamos colocar o hospital de campanha para funcionar. Certos empresários gostam de ganhar dinheiro, apesar de tudo, às custas de oportunidades. Neste momento, o interesse público deve prevalecer. Para ganhar dinheiro, podem aguardar um pouco mais.

Como foi a negociação com os prestadores de serviços no hospital de campanha?

Estamos mantendo com os prestadores de serviços as mesmas condições contratuais que eles têm com a Nutribom. Não há nenhum custo a mais. Essa era a base que a Codemge gostaria de negociar. A concessionária gostaria de ganhar em cima disso. A gente queria manter os termos com os prestadores de serviços, mas eles queriam manter um preço mais alto.