Homem mata amante da mulher e foge de bicicleta

Um homem de 30 anos, identificado apenas com Wagner, é procurado pela polícia, suspeito de ter matado um homem chamado Breno, de 27 anos, conhecido como Pretão. O crime ocorreu em Esmeraldas, na Grande BH, por volta das 15h30 de sexta-feira (14/06).

Imagens de segurança do estabelecimento que tem lanchonetes e armazém de gás e água, mostram o momento do ataque, quando Breno é interceptado em um alpendre pelo suspeito e é vítima de vários disparos de arma de fogo.

De acordo com a mulher de Wagner, identificada como Ana Júlia, o suspeito teria flagrado a traição quando ela e a vítima foram vistos dentro de uma carro mantendo relações amorosas.

Em relato para a ocorrência da Polícia Militar, Ana Júlia afirma que Wagner jurou a vítima de morte. O pai da mulher também reforçou ter ouvido as ameaças, inclusive contra a filha.

O crime ocorreu na Rodovia Deputado Lúcio de Souza Cruz (MG-060), 791. A vítima foi ferida por disparos em um dos braços, tórax e cabeça.

Quando a PMMG chegou ao local do crime a vítima ainda estava com vida, amparado dentro de um Fiat Strada por um amigo que testemunhou o crime e que entregou imagens do ocorrido para os policiais.

Pelas imagens, o individuo armado saca um revólver da cintura e chega ao alpendre que liga os estabelecimentos quando a vítima passava de um lado para o outro. Ele dispara várias vezes.

Uma testemunha disse que Breno prestava serviços de entregas para seu estabelecimento comercial, mas que desconhece as razões do crime.

Testemunhas disseram que o autor é conhecido como "Vaguinho", e contaram que ele fugiu pedalando uma bicicleta na direção do Bairro Duma Vile, em Esmeraldas. A roupa do autor é similar ao uniforme de uma empresa próxima, no Bairro Fernão Dias, também em Esmeraldas, o que pode auxiliar no seu reconhecimento.