Um homem, de 32 anos, foi morto a tiros na noite desse domingo (17/3), no bairro Tupã, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito do crime, de 25 anos, conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

Segundo o boletim de ocorrência, o motivo do crime é passional. A mãe do suspeito contou à polícia que o filho e a vítima tinham desavenças antigas devido a um suposto caso amoroso que o homem morto teve com a esposa do suspeito.

Diante da situação, o suspeito, por vingança, aproveitou o momento em que a vítima estava brigada com a companheira para ter um caso amoroso com ela. Quando soube da situação, a vítima ameaçou o suspeito de morte.

Na noite de ontem, a mãe do suspeito escutou disparos de arma de fogo e, ao sair de casa, encontrou o filho ao lado do corpo. O homem abraçou a mãe e disse que “não teve jeito, mãe, matei o cara”.

Depois disso, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

A vítima foi morta com quatro tiros na cabeça, um no tórax e duas nas pernas. A perícia recolheu cinco estojos de calibre 9mm no local do crime. O corpo foi removido pelo rabecão.