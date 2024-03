Um homem, de 54 anos, morreu em uma batida de carro no Anel Rodoviário, altura do km 466, no bairro Sumaré, Região Noroeste de Belo Horizonte, no início da manhã desta segunda-feira (18/3).

A vítima conduzia um táxi que bateu em uma pilastra do viaduto da Avenida Carlos Luz. Com o impacto, a frente do carro ficou completamente destruída.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte da vítima ainda no local do acidente. A perícia e a Polícia Militar acompanham a ocorrência.

Uma faixa da pista no sentido Vitória está interditada e o trânsito no local é complicado.



Matéria em atualização