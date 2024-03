Uma festa com drogas, bebidas e a presença de menores de idade foi alvo de uma operação da Polícia Militar na madrugada deste domingo (17). O evento chamado de “Rock dos cria” aconteceu em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma denúncia foi feita à vara da infância e juventude da cidade, que solicitou a presença da PM no local.

Na chácara onde acontecia a festa, diversos menores de idade foram apreendidos. Garrafas de bebidas alcoólicas, sendo algumas vazias, e maconha e cocaína também foram encontrados.

Alguns menores perceberam a chegada da polícia e conseguiram fugir, junto de um dos organizadores do evento.

O material apreendido e os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Plantão.