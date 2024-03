Em novo recorde seguido, a temperatura de Belo Horizonte chegou a 35,3°C neste domingo (17/3), de acordo com a medição da Defesa Civil municipal. Foi a maior temperatura registrada em 2024 na capital mineira – e a maior da história para o mês de março.

A máxima de 35,3°C foi captada às 13h30, na estação de medição de Venda Nova. No momento, a umidade relativa do ar estava na casa dos 34%. A previsão para o dia é de céu claro a parcialmente nublado, mas as nuvens que rondam a cidade não diminuíram a atmosfera abafada.

Este fim de semana já pode ser considerado o mais quente do ano, já que os termômetros marcaram, no sábado (16/3) 34,2ºC – até então, a máxima do ano e maior temperatura da história para o mês em Belo Horizonte.

Veja as cinco maiores temperaturas em 2024, segundo a Defesa Civil de BH:

35,3°C - 17/03/2024



34,2°C - 16/03/2024



34 °C - 17/01/2024



33,4 °C - 29/02/2024



33,4 °C - 01/03/2024

O recorde também foi quebrado em relação às temperaturas mais altas já registradas no mês de março. Até sábado, a maior anotação era de 2013. No balanço atualizado, três das cinco vezes aconteceram somente neste ano. Veja: