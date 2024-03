Um homem foi morto, na manhã deste domingo (17/3), depois de invadir a casa de um policial civil aposentado, na Rua Domingos Viotti, no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

“Minha mulher ouviu um barulho (às 6h20), do lado de fora da casa. Fui verificar e me deparei com um estranho. Me identifiquei e pedi que ele se identificasse. Mas ele não o fez”, conta o policial aposentado.

O homem, segundo o policial, não estava armado, mas partiu para cima dele e atirou objetos em sua direção, já dentro da casa. O aposentado contou que deu um tiro de alerta e que, nesse momento, o suspeito parou e deu a entender que se entregaria ao pedir um copo d’água.

O policial aposentado relaxou e foi buscar um recipiente com água. Ao retornar, o suspeito novamente investiu contra ele com uma faca nas mãos.



Na casa, além do policial, estavam sua companheira e os filhos, de 7 e 11 anos. Temendo pela segurança de sua família, ele voltou a atirar, várias vezes, contra o outro homem, que caiu morto. “Agi em legítima defesa”, disse o policial.

Com a chegada da perícia, foi constatado que o invasor tinha um pino de cocaína em um dos bolsos. Segundo a Polícia Civil, a perícia ainda está no local, fazendo levantamentos e coletando material para dar prosseguimento às investigações.