Os corpos dos irmãos Rafael Francisco Vieira da Silva, e Branio José Vieira da Silva, mortos por um policial militar na noite de domingo (10/3), serão velados na manhã desta terça-feira (12/3), na Comunidade São José, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As mortes ocorreram durante uma confusão entre participantes de uma cavalgada. Segundo testemunhas, os irmãos tentavam separar os envolvidos na briga, quando policiais militares chegaram ao local. Na confusão, os irmãos foram atingidos e morreram no Hospital Municipal 25 de Maio.

Segundo a Polícia Militar, um sargento foi atingido por um canivete no pescoço. O suposto autor do golpe e o irmão dele morreram baleados por outro membro da corporação que atendia a ocorrência. As vítimas foram socorridas e morreram em um hospital.

A reação dos militares foi vista pela corporação como uma atitude de legitima defesa para evitar o mesmo que ocorreu com o sargento Roger Dias, em janeiro deste ano.

Em coletiva de imprensa na noite desta segunda-feira (11/3), o tenente-coronel Flavio Santiago explicou que o militar só não foi atingido por um “golpe fatal” porque a lâmina do canivete aparentava estar cega.

Na tarde de ontem, um ônibus foi incendiado na rodovia LMG-060, em Esmeraldas. O ato seria um protesto contra a morte dos dois irmãos. A Polícia Militar, porém, negou a ligação entre os casos.