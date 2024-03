A briga generalizada durante uma cavalgada no povoado de São José, em Esmeraldas, na Grande BH, na noite desse domingo (10/3), poderia também ter terminado com a morte de um policial militar. Um sargento foi atingido por um canivete no pescoço. O autor do golpe e o irmão dele morreram ao ser baleados por outro membro da corporação que atendia a ocorrência.

A reação dos militares foi vista pela corporação como uma atitude de legitima defesa para evitar o mesmo que ocorreu com o sargento Roger Dias, em janeiro deste ano.

Em coletiva de imprensa na noite desta segunda-feira (11/3), o tenente-coronel Flavio Santiago explicou que o militar só não foi atingido por um “golpe fatal” porque a lâmina do canivete aparentava estar cego.

“Não estamos lamentando a morte de um sargento, tal como aconteceu em janeiro, por pouco. O corte pega o pescoço do militar, e podemos ver que o canivete está cego. Essa foi a sorte do nosso policial. Ele foi golpeado pelo infrator, e outro militar efetuou um disparo, neutralizando a ação. Isso representa uma tentativa de homicídio contra o policial militar”, afirmou Flavio Santiago.

Relembre o caso

Militares passavam pelo local onde o ocorria a cavalgada e visualizaram uma confusão. Eles foram apartar a briga. Rafael Francisco Vieira da Silva e uma mulher discutiam com outras pessoas quando o homem ameaçou agredi-las. O sargento da PM que atendia a ocorrência teve que segurá-lo, e eles entraram em luta corporal.



Aproveitando a situação, Branio José Vieira da Silva, irmão de Rafael, tentou esfaquear o militar no pescoço. O golpe chegou a atingir o sargento, mas o ferimento foi superficial. O soldado que atendia a ocorrência atirou em Branio.



O segundo disparo também foi efetuado pelo mesmo soldado que estava na ocorrência depois que Rafael tentou pegar a arma do sargento ao ver o irmão Branio baleado. Eles foram socorridos para um hospital da região, mas não resistiram.



Durante o atendimento, a viatura dos militares foi apedrejada e teve os pneus furados. A corregedoria da Polícia Militar investiga o caso.



Incêndio em ônibus

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou que foi acionado para dar apoio à Polícia Militar (PM) na ocorrência em que um coletivo foi totalmente consumido pelas chamas, mas sem vítimas.

De acordo com a PM, testemunhas que estavam no coletivo viram quando duas motocicletas fecharam o ônibus na rodovia. Quatro homens estavam de capacete e teriam dito para os passageiros descerem, pois iriam incendiar o veículo.

Ainda segundo as testemunhas, o motorista teria pedido para que os passageiros pudessem descer em segurança, antes da ação. Em seguida, os ocupantes do coletivo desceram correndo e viram o ônibus em chamas. Elas relataram ainda terem ouvido disparos de arma de fogo.





Confira nota da comunidade de São José de Esmeraldas

"É com profundo choque e tristeza que a comunidade de São José de Esmeraldas lamenta a perda trágica e injusta de dois jovens, vítimas de uma ação policial que deveria garantir a segurança, mas resultou em um desfecho devastador. Durante as festividades em honra ao padroeiro do povoado de São José, ocorridas na comunidade que pertence ao município de Esmeraldas, os irmãos foram brutalmente baleados por um policial militar, em uma tentativa de contenção de uma briga. O ato, marcado pela violência extrema e pelo completo desrespeito à vida humana, deixou a comunidade em luto e indignação. A imagem chocante de jovens tratados como animais, jogados dentro de uma viatura como se fossem mercadorias, é um retrato doloroso da barbárie que assola nossa sociedade. Neste momento de dor e revolta, expressamos nossa solidariedade às famílias enlutadas e exigimos justiça para que casos como esse não se repitam. Que a memória dos jovens perdidos seja honrada com o compromisso de construir uma sociedade mais justa e humana, onde a violência não tenha lugar e a vida seja valorizada em sua plenitude. Que suas almas encontrem paz e que a luz da verdade ilumine o caminho rumo à justiça e à reconciliação."