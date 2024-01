A Polícia Militar (PMMG) iniciou na manhã desta sexta-feira (26), a ocupação no Bairro Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte, local onde o sargento Roger Dias, de 29 anos, foi baleado na cabeça durante uma perseguição a um preso que fugiu da prisão por meio de uma saída temporária.



Segundo a porta-voz da PM, Major Layla Brunnela, a força-tarefa começou às 7h30 e não há previsão para terminar. A ocupação está nos mesmos moldes da realizada na Cabana do Pai Tomás, Região Oeste, na terça-feira (23).

Além da morte do sargento, outro motivo da ocupação seria o tráfico de drogas, que vem tirando a segurança do bairro. “Dezenas de viaturas do tático móvel foram mobilizadas, Bope, cavalaria, sobrevoos de helicóptero, tático rodoviário e meio ambiente”, afirma a Major.

Segundo a militar, o objetivo principal da ocupação é promover a segurança da população local. Uma prisão por tráfico já foi realizada. A major Layla ressalta que a população dos locais onde estão sendo realizadas as ocupações, pode denunciar anonimamente no Disque-Denúncia 181, qualquer atividade suspeita ou criminosos da região.



Morte do sargento



A morte do sargento da Polícia Militar Roger Dias da Cunha, de 29 anos, foi confirmada pela Polícia Militar de Minas Gerais na noite do domingo (7/1). Ele estava internado no Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS), em Belo Horizonte.

Ele foi baleado na cabeça após uma perseguição no Bairro Novo Aarão Reis, Região Norte de BH, na noite de sexta-feira (5/1). O suspeito do crime e o comparsa dele foram capturados pela PM.

O sargento Dias, como é chamado, havia completado dez anos de Polícia Militar. O militar entrou para a corporação em 2014 e atuava no 13º Batalhão de Belo Horizonte. Ele era casado e deixa uma filha de apenas cinco meses.

O autor do crime é Welbert de Souza Fagundes, de 25 anos, que estava foragido da Justiça por não retornar para o presídio durante a “saidinha” de Natal. Ele confessou aos militares que matou para não voltar a cadeia.

Segundo a Polícia Militar, Welbert estava preso no presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, desde 24 de agosto de 2023. Ele teve o benefício da 'saidinha' concedido em dezembro e deveria ter retornado ao presídio no dia 23 de dezembro. O suspeito tem 18 passagens policiais por crimes como roubo, tráfico de drogas, falsidade ideológica e agressão.