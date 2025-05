Vídeo íntimo do jornalista Glenn Greenwald vaza: 'Não tenho vergonha'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Viralizou, nesta sexta-feira (30/5), um vídeo íntimo do jornalista norte-americano Glenn Greenwald. O fundador do The Intercept Brasil aparece nas imagens vestido com uma fantasia sensual de empregada doméstica enquanto é insultado por um homem. O jornalista confirmou que é ele na gravação e diz que o vazamento tem motivação política. Mas que ele não tem vergonha ou arrependimento de ter participado do vídeo.

Nas imagens, Greenwald aparece ajoelhado no chão, no que parece ser uma sessão sadomasoquista. O homem se dirige a ele com diversos xingamentos e ordens, em tom de submissão. “Você é meu escravo. Você vive para quê?”, pergunta o homem. “Eu vivo para meu irmão e para Deus e para o Senhor”, responde o jornalista.

O parceiro exige que Glenn faça uma transferência bancária de R$ 10 mil para ele durante o vídeo. “Vai fazer PayPal para mim, vai”, ordena.

Em um post nas redes sociais, o jornalista afirmou que o registro ocorreu em sua vida privada, tendo sido exposto sem o consentimento dele. “Ontem à noite, foram divulgados vídeos online que retratam comportamentos da minha vida privada. Alguns foram distorcidos e outros não. Foram publicados sem o meu conhecimento ou consentimento e, por isso, a sua publicação foi criminosa. Embora ainda não saibamos exatamente quem é o responsável, estamos perto de saber, e o motivo foi maliciosamente político”, escreveu.

“Os vídeos retratam atos íntimos de adultos em suas vidas privadas. Todos eles demonstram um comportamento totalmente consensual, sem prejudicar ninguém. Obviamente, pode ser desconfortável e desagradável quando o seu comportamento privado é tornado público contra a sua vontade”, defendeu.

Para ele, o vazamento tem um interesse político. “O único erro aqui é a publicação criminosa e maliciosa dos vídeos para promover uma agenda política. Cada um pode, naturalmente, formar suas opiniões, como muitos fazem quando se trata da vida alheia. Isso não mudará meu trabalho. Continuarei exercendo todas as vertentes do meu jornalismo, perseguindo as causas mais importantes para mim, exatamente como antes”, finalizou.

Diversos perfis nas redes sociais defendem que o vídeo veio à tona após Glenn fazer críticas a Israel. “Então, só porque Glenn Greenwald está defendendo a Palestina e criticando duramente Israel, alguém vaza um vídeo sexual dele?”, escreveu um perfil.