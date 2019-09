Glenn Greenwald: 'Se corruptos serão soltos, não é culpa nossa'

para defender a veracidade dos diálogos foi o caso da procuradora Jerusa Viecili, da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, que



Errei.



E minha consciência me leva a fazer o correto: pedir desculpas à pessoa diretamente afetada, o ex-presidente Lula. — Jerusa B. Viecili (@jerusabv) August 28, 2019





"Estamos fortalecendo a Lava Jato" O norte-americano rechaçou ainda a ideia de que Vaza-Jato veio para minimizar os casos de corrupção revelados pela operação Lava Jato. Greenwald chegou a afirmar que era um defensor da força-tarefa, mas mudou seu ponto de vista depois de ter acesso às mensagens trocadas entre ex-juiz federal Sérgio Moro e os procuradores do caso.



"É impossível combater a corrupção com corruptos ou métodos corruptos. Então, acredito, sem dúvida, que o trabalho jornalístico que estamos fazendo não está enfraquecendo a Lava jato, está fortalecendo a Lava jato e o combate à corrupção, porque está levando mais integridade e mais credibilidade".



disse que a imprensa tem o dever de divulgar conteúdos que classificou como de amplo interesse público. "Isso é a história dos jornalistas não só aqui mas em todo o mundo democrático. O público tem o direito de saber que essas pessoas poderosas fizeram nas sombras", defendeu.



"Não é nosso papel perguntar de onde vem a informação"

(foto: TV Cultura/Divulgação)

Questionado sobre as discussões em torno da ética de se publicar material obtido por meios ilegais, Glenndisse que a imprensa tem o dever de divulgar conteúdos que classificou como de amplo interesse público. "Isso é a história dos jornalistas não só aqui mas em todo o mundo democrático. O público tem o direito de saber que essas pessoas poderosas fizeram nas sombras", defendeu. Ele ressaltou, no entanto, que nunca pagou por qualquer tipo de informação. "Nunca pagamos nenhum centavo para nenhuma fonte, inclusive a fonte que passou essa informação para a gente", afirmou.

Outro ponto da discussão foi a investigação policial sobre os hackers que invadiram os celulares dos envolvidos nos diálogos da Vaza Jato. Greenwald disse não interromperia a série de reportagens caso a polícia chegasse à conclusão de que os hackers receberam dinheiro para a obtenção e divulgação das conversas vazadas.





Também foi tópico da entrevista os possíveis impactos da série de reportagens baseadas nos diálogos vazados - como o anulamento da condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine - e o efeito cascata que decisão, que pode alcançar 43 réus na Lava Jato.



"Se corruptos serão soltos, não é culpa nossa" Sobre um possível efeito cascata que pode alcançar 143 réus na Lava Jato após o STF (Supremo Tribunal Federal) anular a condenação imposta por Moro ao ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine, Greenwald disse não ver essa possibilidade como responsabilidade ou um saldo final das reportagens que têm sido publicadas.

"Em todos os países, há a mesma regra. Se o Estado comete ações ilegais ao condenar, o processo é injusto. Se corruptos serão soltos, isso não é culpa nossa, que estamos revelando isso, mas dos juízes e dos procuradores."







"Absolutamente não. O jornalismo mais importante e mais premiado muitas vezes vem de fonte que cometeu crime. Não é o papel dos jornalistas perguntar de onde vem a informação. Isso não tem nada a ver com o fato de que essa informação tem que ser publicada", disse.Também foi tópico da entrevista os possíveis impactos da série de reportagens baseadas nos diálogos vazados - como o anulamento da condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras Aldemir Bendine - e o efeito cascata que decisão, que pode alcançar 43 réus na Lava Jato.







. Greenwald chegou a afirmar que era um defensor da força-tarefa, mas mudou seu ponto de vista depois de ter acesso às mensagens trocadas entre ex-juiz federal Sérgio Moro e os procuradores do caso."É impossível combater a corrupção com corruptos ou métodos corruptos. Então, acredito, sem dúvida, que o trabalho jornalístico que estamos fazendo não está enfraquecendo a Lava jato, está fortalecendo a Lava jato e o combate à corrupção, porque está levando mais integridade e mais credibilidade".











Outro argumento citado por Glennpara defender a veracidade dos diálogos foi o caso da procuradora Jerusa Viecili, da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, que pediu desculpas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por meio de sua conta no Twitter em 27 de agosto. Ela foi citada em uma das reportagens da série Vaza Jato, que mostrou que membros do Ministério Público Federal (MPF) zombaram da morte da esposa de Lula, Marisa Letícia, em 2017. O grupo de procuradores também teria ironizado os pedidos do ex-presidente para acompanhar o enterro de seu irmão, Genival Inácio da Silva, morto em janeiro deste ano; e do neto, que morreu em abril.

Entrevistado do Programa- exibido na noite dessa segunda-feira (2) na-, o jornalista e advogadoSegundo, ao contrário do que afirmam o, e do coordenador da força-tarefa daem Curitiba,, as conversas não foram adulteradas. Teriam, inclusive, passado pela perícia de especialistas em Nova York, bem como rigorosos métodos de apuração e comparação."A autenticidade desse arquivo não está mais em dúvida.. A questão é como vamos fortalecer o combate à corrupção. Sabemos que temos o ministro da Justiça e o coordenador que usavam métodos completamente corruptos, não em casos isolados, mas o tempo todo", disse o sócio do The Intercept aos jornalistas do Roda Viva.