Bolsonaro diz que, no seu entender, Glenn Greenwald cometeu crime

(foto: AFP / EVARISTO SA )



Liberdade de expressão

O presidentevoltou a criticar o jornalistae disse que ele "cometeu um crime" no caso da divulgação de mensagens atribuídas ao ministro da Justiça,, e outras autoridades."No meu entender, ele Glenn cometeu um crime. Em qualquer outro país, ele estaria já em uma outra situação. Espere que achegue realmente, ligue os pontos todos", disse Bolsonaro nesta segunda-feira.Em depoimento,afirmou que repassou conversas daao editor do The Intercept de forma não remunerada. OJair Bolsonaro, no entanto, colocou dúvidas nessa versão."No meu entender, isso teve transações pecuniárias. A intenção aí é sempre atingir a Lava-Jato, atingir o Sergio Moro, a minha pessoa, tentar desqualificar e desgastar. invasão de telefone é crime, ponto final", afirmou."Não pode se escudar 'sou jornalista'. Jornalista tem que fazer seu trabalho. Preservar o sigilo da fonte, tudo bem. Agora, uma origem criminosa o cara vai preservar, o crime invadindo a República, desgastando o nome do Brasil lá fora", disse Bolsonaro.O artigo 5º da Constituição Federal estabelece que "é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional".No final de semana, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) criticou em seus canais nas redes sociais a declaração do presidente que levantou a possibilidade de uma prisão de Greenwald."Ao ameaçar de prisão um jornalista que publica informações que o desagradam, o presidente Bolsonaro promove e instiga graves agressões à liberdade de expressão. Sem jornalismo livre, as outras liberdades também morrerão. Chega de perseguição", escreveu a Abraji na postagem.