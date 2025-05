Preso servidor acusado de gravar vídeos íntimos de mulheres em banheiros

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Um servidor do Ministério da Cultura, de 39 anos, foi preso preventivamente na tarde desta quarta-feira (21/5), acusado de gravar e divulgar imagens íntimas de mulheres em banheiros públicos e privados no Distrito Federal. Ele é investigado pela captação, divulgação e armazenamento de imagens sem consentimento das vítimas.

A prisão ocorreu na casa da mãe do suspeito, na Vila Telebrasília. As diligências são conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II) e começaram após uma pessoa próxima ao investigado encontrar, no computador dele, vídeos de mulheres usando o banheiro em festas públicas, eventos privados e até na residência de amigos.

Na terça-feira (14/5), a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, onde foram recolhidos computadores e celulares.

Nas redes sociais, o investigado se apresentava como "agitador cultural" e atuava na organização de festas e eventos no Distrito Federal, inclusive em blocos de carnaval no Plano Piloto.

Ele foi afastado do cargo no Ministério da Cultura. Procurada, a assessoria de imprensa do órgão se manifestou por meio de nota. “O Ministério da Cultura informa que solicitou à Corregedoria a apuração imediata das denúncias envolvendo um servidor do órgão. Manifestamos solidariedade às vítimas e reafirmamos nosso compromisso com a proteção das mulheres e a integridade dos espaços culturais”, declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia