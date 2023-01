Greenwald critica Moraes, e Chico Pinheiro questiona: 'Qual a tua, Glenn?'

Chico Pinheiro se irrita com comentário de Glenn Greenwald (foto: Câmara dos Deputados/Globo/Raphael Dias) O jornalista Glenn Greenwald, fundador do The Intercept Brasil, usou as redes sociais nesta terça-feira (10/1), para levantar uma crítica ao poder atribuído ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na democracia brasileira. Chico Pinheiro, colega de profissão, se irritou com o comentário e questionou a intenção de compartilhar esta mensagem quando o país está “à beira de um golpe”.





Além disso, ele relembrou que o ministro foi indicado em 2017 para o Supremo Tribunal Federal (STF), pelo então presidente Michel Temer. “Uma das maiores ironias da extraordinária popularidade de Moraes entre a mídia corporativa e a esquerda foi que ele serviu como Ministro da Justiça e depoisindicado para o STF, por um presidente e governo amplamente considerado na época não só ilegítimo, mas ‘golpista’”, apontou.





Uma das maiores ironias da extraordinária popularidade de Moraes entre a mídia corporativa e a esquerda foi que ele serviu como Ministro da Justiça, e depois foi indicado para o STF, por um presidente e governo amplamente considerado na época não só ilegítimo, mas "golpista." pic.twitter.com/OQp8oChfM4 %u2014 Glenn Greenwald (@ggreenwald) January 10, 2023







O comentário desagradou Chico Pinheiro, apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Qual é a tua, Glenn? Há alguma informação relevante a dar? O país ameaçado, à beira de um golpe, o Judiciário em recesso, e você vem criticar quem luta contra o terrorismo bolsonarista? O que se passa com você?”, questionou.





Qual é a tua, Glenn? Há alguma informação relevante a dar? O País ameaçado, à beira de um golpe, o Judiciário em recesso e vc vem criticar quem luta contra o terrorismo bolsonarista? O que se passa com você? %u2014 Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) January 11, 2023