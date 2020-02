Justiça de Brasília rejeita denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald

A defesa de Glenn pediu a apresentação de defesa prévia (foto: Reprodução/Youtube) rejeitou denúncia do Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, e aceitou contra seis pessoas acusadas de envolvimento no episódio da invasão de celulares de autoridades, entre as quais o ministro da Justiça, Sergio Moro, e de procuradores da Lava-Jato. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília,, do, e aceitou contra seis pessoas acusadas de envolvimento no, entre as quais o ministro da Justiça, Sergio Moro, e de procuradores da Lava-Jato.

A eles foram imputados diversos crimes, como invasão de dispositivo eletrônico e organização criminosa. Eles têm 10 dias para apresentar defesa e se manifestarem sobre a denúncia que foi aceita.

Na decisão, Ricardo Leite afirma que a defesa de Glenn pediu a apresentação de defesa prévia. O pedido foi negado pelo magistrado, que não descarta aceitar a denúncia contra ele no futuro. "Caso haja o recebimento da denúncia, haverá a oportunidade de se exercer o contraditório e a ampla defesa em sede de resposta à acusação com possibilidade de absolvição sumária", escreve Leite.

Para o magistrado, em um diálogo com Luiz Molição, Glenn teria "instigado" que ele apagasse algumas mensagens, o que caracterizaria participação moral no crime. "Neste ponto, entendo que há clara tentativa de obstar o trabalho de apuração do ilícito, não sendo possível utilizar a prerrogativa de sigilo da fonte para criar uma excludente de ilicitude", afirmou.