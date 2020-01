Para New York Times, acusação a Greenwald é ataque à imprensa livre

(foto: Chip Somodevilla/AFP)

O jornal americano The New York Times publicou nesta quarta-feira, 22, um artigo em que qualifica a acusação criminal contra o jornalistacomo um "caso familiar de: atire no 'mensageiro' e ignore a mensagem". O jornal ainda classifica a versão brasileira do The Intercept como "uma pedra no sapato" do presidenteDe acordo com o texto, as reportagens de, que ficaram conhecidas como "", "fizeram o que a imprensa livre deve fazer: elas revelaram um lado doloroso daqueles no poder. Furar a imagem heroica de (foi, obviamente, um choque para os brasileiros, e danosa a, mas pedir que os defensores da lei sejam escrupulosos na fidelidade a ela é essencial para a democracia. Atacar os portadores dessa mensagem é um sério desserviço e uma ameaça perigosa ao".Ainda segundo o artigo do jornal americano, "infelizmente, atacar a imprensa livre e crítica se tornou o pilar da nova raça de líderes iliberais no, bem como nose ao redor do mundo. Acusações de transgressões são desqualificadas como 'fake news' ou calúnia política, e o poder doé usado, não contra as autoridades acusadas, mas contra o repórter".