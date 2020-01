Denúncia contra Glenn viola liberdade de imprensa, diz Abraji

Denúncia contra Glenn viola liberdade de imprensa, segundo a Abraji (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

) divulgou nota em que considera a denúncia contra o jornalista, do site, uma violação à liberdade de imprensa. Greenwald foi denunciado pelo Ministério Público () nesta terça-feira, 21, por supostamente ter aconselhado um hacker durante a invasão de celulares de autoridades públicas.Na nota, a associação ressalta que, ao investigar o caso, anão encontrou indícios de que Greenwald tivesse envolvimento nos crimes. "A conclusão está em relatório da PF de dezembro de 2019", diz a nota.A Abraji afirma que os diálogos apresentados como provas não confirmam as acusações do promotor, que assinou a denúncia."Em nenhum momento, Greenwald buscou 'subverter a ideia de proteção a fonte jornalística em uma imunidade para orientação de criminosos', como afirma o procurador Oliveira", diz a nota da associação. "O procurador afirma também que Greenwald sabia quee o grupo ainda estavam interceptando conversas privadas, quando conversaram. Mais uma vez, o diálogo transcrito não confirma a."A associação ainda faz uma apelo à Justiça Federal para que não aceite a denúncia "em respeito não apenas à, mas à lógica". "É um absurdo que o Ministério Público Federal abuse de suas funções para perseguir ume, assim, violar o direito dos brasileiros de viver em um país com imprensa livre e capaz de expor desvios de agentes públicos", completa a Abraji.