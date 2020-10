Glenn Greenwald deixa The Intercept, site da 'Vaza Jato', alegando censura

Em 2019, Glenn prestou depoimento em audiência pública que debateu, no Parlamento Nacional, a atuação de juízes e procuradores ligados à Lava Jato (foto: Vinícius Loures/Câmara dos Deputados)

Relembre

O jornalista norte-americanopediu demissão do site The Intercept, veículo internacional que atua em solo brasileiro. No país, o portal ganhou notoriedade pela série "Vaza Jato" , que expôs diálogos entre procuradores da operação Lava-Jato. Foram reveladas, também, falas do ex-ministro da Justiça SergioGlenn deixou o veículo alegando ter sido censurado após um artigo com críticas a, candidato à presidência dos Estados Unidos, não ter sido publicado.Segundo Glenn, o texto foi vetado em virtude de alinhamento dos editores do The Intercpet em Nova York com os ideais do Partido Democrata dos EUA. A carta de demissão foi entregue nesta quinta-feira (29).“Em uma última tentativa de evitar a, os encorajei a expor suas discordâncias comigo escrevendo seus próprios artigos, criticando meus pensamentos e deixando os leitores decidirem quem está certo, como qualquer meio de comunicação confiante e saudável faria. Mas os meios de comunicação modernos não expressam discordância; eles o anulam. Portanto, a censura a meu artigo, em vez de envolvimento com ele, foi o caminho que esses editores apoiadores de Biden escolheram”, disparou.Radicado no Brasil, Glenn era o “cabeça” da sucursal brasileira do portal. Ele é um dos fundadores da versão original do The Intercept, em 2013. O jornalista argumentou que o site se tornou “irreconhecível”, abandonando os princípios que sustentaram sua fundação.“Em vez de oferecer um local para a dissensão, vozes marginalizadas e perspectivas desconhecidas, está rapidamente se tornando apenas mais um meio de comunicação com lealdades ideológicas e partidárias obrigatórias”, disse, citando o Partido Democrata dos EUA.A ideia de Glenn é fazer jornalismo de modo independente. Ele é casado com David Miranda, deputado federal pelo Psol do Rio de Janeiro.Parte do conteúdo das matérias da série Vaza Jato trata de mensagens trocadas entre Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol. O ex-juiz dava orientações sobre procedimentos daEm 2013, quando trabalhava para o jornal inglês The Guardian, Glenn atuou em parceria com o analista de sistemas e ex-administrador da CIApara tornar públicos vários programas secretos de vigilância global dos EUA.