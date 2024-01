Mais um detento que se encontrava foragido desde a 'saidinha' do último Natal foi recapturado nesta terça-feira (23/1) durante operação policial nos bairros Cabana do Pai Tomás, Madre Gertrudes e Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte. Com essa prisão sobe para 107 o número de detentos recapturados desde o último dia 1º de janeiro. Outros 53 ainda se encontram foragidos.





Da Cabana do Pai Tomás, os policiais foram até o local onde o fugitivo se encontrava e o prenderam. A ficha do criminoso é extensa, constando um homicídio e 15 prisões por tráfico de drogas, agressões, roubo e furto. Ele está sendo levado para o Ceresp Gameleira.

Do final de semana até esta terça-feira, outros seis foragidos tinham sido capturados. A expectativa da Polícia Militar é encontrar os 53 que ainda estão fora do sistema prisional até o Carnaval.