Mais um detento que recebeu o benefício da saída temporária no fim de 2023 e estava foragido desde então foi recapturado pela Polícia Militar (PMMG). O homem está entre os cinco alvos considerados prioritários pela corporação por ser considerado de "alta periculosidade".

De acordo com a PM, o homem foi preso na madrugada de 13 de janeiro. Porém, a prisão não foi lançada como recaptura no sistema e, por isso, só foi divulgada agora. O suspeito foi detido por tráfico de drogas durante patrulhamento no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de BH. Ainda de acordo com os militares, a guarnição chegou ao local e abordou cinco suspeitos, que se assustaram e fugiram. Apenas um deles foi encontrado e preso.

Leia também: Operação da PM leva à captura de mais um fugitivo da saidinha

Com ele, a polícia apreendeu um rádio comunicador, seis porções de maconha, cinco pinos de cocaína, 20 pedras de crack, uma balança de precisão e dinheiro. O homem disse para os policiais que era usuário de drogas e estava trabalhando como olheiro para pagar uma dívida que tem com os traficantes. Posteriormente, verificou-se que ele tinha uma comunicação de fuga em aberto.

Com essa prisão, sobe para 108 o número de detentos recapturados desde 1º de janeiro. Outros 52 ainda ainda estão foragidos.