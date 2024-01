Policiais militares passaram pela rua pouco tempo depois do roubo

Dois homens, de 18 e 25 anos, foram presos na noite dessa quinta-feira (19), suspeitos de participação na morte da adolescente de 17 anos, no bairro Vila Cemig, na região do Barreiro. O corpo da jovem foi encontrado em uma cova rasa pelo Corpo de Bombeiros. Ao menos outras seis pessoas podem ter envolvimento no crime.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram encontrados após diligências realizadas.O jovem de 18 anos contou que não foi o responsável pela execução. Segundo ele disse aos policiais, a jovem realizava crimes na região e que ficou sabendo que ela estava jurada de morte por algumas pessoas. Esses homens teriam conversado com ele e pedido autorização para cobrar uma dívida dela. O suspeito disse que autorizou que o grupo fosse resolver a situação com ela.

Ainda de acordo com o jovem, alguns dias atrás ele teria conversado com a jovem e ela disse que um homem que mora no bairro teria a estuprado e que estava mandando fotos íntimas para crianças. O suspeito foi até a casa dele, agrediu o homem e o expulsou da região.

Na noite de terça-feira (16), algumas pessoas levaram a vítima para um matagal da região, onde a execução pode ter ocorrido.

O suspeito de 25 anos foi encontrado após uma denúncia anônima. Ele teria sido visto com a vítima, junto de outras três pessoas, próximos ao local onde o corpo foi encontrado.

Aos militares, o homem disse que ao verificarem a história, descobriram que a jovem teria mentido sobre ter sofrido estupro. Além disso, de acordo com o rapaz, a vítima teria pego drogas para vender com ele e perdido os entorpecentes, gerando uma dívida.

Junto dos suspeitos os policiais encontraram um facão. Eles foram levados para uma Delegacia da Polícia Civil, que investiga o caso.