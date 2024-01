Crime aconteceu nas margens do Anel Rodoviário

Um homem, de 19 anos, foi morto na noite dessa quinta-feira (19) no bairro Bernadete, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A vítima não tinha passagens criminais e a autoria do crime é investigada. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em um salão de beleza quando foi surpreendida pelos suspeitos. Testemunhas disseram que os autores estavam em um Fiat Siena verde e que entraram na rua Águia Dourada de marcha ré. Momento em que algumas pessoas gritaram “os alemães chegaram”, logo antes dos disparos.

O rapaz estava dentro do estabelecimento, ainda tentou correr mas acabou caindo na esquina da rua. Dois vizinhos que ouviram os disparos tentaram socorrer o jovem, mas ele chegou ao Hospital Julia Kubitschek sem vida.

Um familiar do rapaz conversou com os policiais e disse que ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e nem estava sendo ameaçado. Após consulta, os militares constataram que ele não tinha nenhuma passagem pela polícia.

Foi feito um rastreamento para localizar os suspeitos na Vila paraíso, mas ninguém foi encontrado.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. Diversas cápsulas de munição foram recolhidas. O corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.