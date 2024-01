O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) lançou a Campanha SOS Chuvas 2024 nesta quinta-feira (18/1) para promover a captação de recursos e coleta de doações para atendimento às emergências e calamidade pública decorrentes das chuvas no estado.

Na última edição, a SOS Chuvas atendeu mais de 43 mil pessoas, em cerca de 50 municípios.

Os recursos serão depositados em um fundo próprio e utilizados para ações necessárias em locais com problemas provocados pelas chuvas. O documento também foi assinado pelo Serviço Social Autônomo (Servas), pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do estado, pelo Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e pela Cruz Vermelha brasileira – filial Minas Gerais.

As doações podem ser via Pix, a ser convertidas em créditos para o cartão humanitário da campanha. Itens físicos, como alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza, também são aceitos.

Segundo o MPMG, o cartão humanitário será distribuído de acordo com critérios da rede de assistência social, considerando o índice de pobreza, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município e o registro no CAD Único. A distribuição ainda levará em consideração a análise do impacto das chuvas na população de cada cidade.

As doações de itens físicos podem ser entregues na sede do Servas, na Avenida Cristóvão Colombo, 683, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Já o Pix, pode ser transferido para a chave: soschuvas@cvbmg.org.br.