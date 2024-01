Ana Luiza Soares* e Regyane Bittencourt*

À medida que o Carnaval 2024 se aproxima, os principais blocos de Belo Horizonte começam a animar as ruas da cidade. Como não poderia deixar de ser, um dos maiores grupos da capital está focado em arrastar uma multidão com dois cortejos. O Tchanzinho Zona Norte, que desfilava no Mineirão, mudou o local de sua festa e promete embalar os foliões com uma data a mais.

O primeiro cortejo do bloco será no primeiro dia oficial de Carnaval, em 27 deste mês (sábado), na Avenida Sebastião de Brito, 118, no Bairro Dona Clara, na Região da Pampulha. A concentração será às 9h, e a saída, às 10h.

Já o segundo cortejo acontecerá em 10 de fevereiro (sábado), na via sonorizada das Andradas, na altura do Bairro Pompeia, na Região Leste de BH. O bloco ainda está definindo o horário, mas já se sabe que será no turno da manhã.

Foco ambiental

O tema deste ano é “O Tchanzinho vai para Guarapari”, e o foco são as questões ambientais e o aquecimento global. Leila Heringer, fundadora e produtora do bloco, explica que a motivação para o tema foram as mudanças climáticas e, principalmente, os efeitos das ondas de calor extremo. Ela também destaca a progressividade e rapidez nas alterações do clima, que tem causado longos períodos de seca e chuvas concentradas em algumas regiões do Brasil.

Para chamar atenção para a questão ambiental, o Tchanzinho Zona Norte resolveu “brincar” com o tema escolhido. “O bloco vai para Guarapari. Porque quando a gente está com excesso de calor, buscamos nos refrescar, e a praia mais querida pelos mineiros é Guarapari. Então escolhemos ir para lá nessa brincadeira, mas abordando a questão climática”, explica a fundadora.

Leila Heringer afirma que o bloco pretende realizar campanhas nas redes sociais com o mesmo foco temático e compartilha as expectativas para o Carnaval deste ano. “Esperamos que as pessoas se divirtam muito, e que o mesmo poder público que está divulgando campanhas massivas para atrair turistas, tenha o cuidado de organizar e estruturar de forma adequada, para garantir que todas as pessoas que vão para o Carnaval encontrem uma cidade tranquila, segura e agradável para circular”.

Novidade

Para este ano, além de mais uma data, o bloco promete outra novidade: o lançamento de duas músicas autorais.

As canções “Rua dos Sonhos”, de Olivêra, e “Me encontra na Rua”, de Thanya Canela, ressaltam que o crescimento do evento momesco em Belo Horizonte é uma possibilidade de dar visibilidade para músicos e composições autorais de Minas Gerais.

A fundadora também reafirma a necessidade de se aproveitar o momento e a visibilidade do Carnaval para destacar artistas mineiros e ritmos locais. “Os blocos estão compondo, colocando suas músicas nas redes, fazendo clipes, mas, mesmo assim, a visibilidade que a gente consegue dar para nossos artistas e nossas produções ainda é muito pequena”.

Serviço



Cortejo 1

Tema: O Tchanzinho vai para Guarapari

Data: 27/1 (sábado)

Local: Av Sebastião de Brito, 118 - Bairro Dona Clara

Horário: 9h (concentração) e 10h (saída)

Cortejo 2

Tema: Tchanzinho vai pra Guarapari

Data: 10/2

Local: Via Sonorizada das Andradas

Horário: a definir no turno da manhã



* Estagiárias sob supervisão do subeditor Thiago Prata