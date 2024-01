Bateria do Então Brilha na Avenida dos Andradas, no teste para o carnaval de BH

O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta quinta-feira (18/1), uma série de ações pensadas para o Carnaval de 2024 no estado. Com foco no “Carnaval da Liberdade” – para quem quer curtir a folia com os blocos nas ruas – e no “Carnaval da Tranquilidade” – para quem prefere relaxar a aproveitar os dias de folga descansando –, as duas propostas prometem fomentar a cultura, a economia local e o turismo em Minas Gerais.

Para isso, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) realizará diversas ações em 450 municípios para qualificar, estruturar e promover as duas propostas.

“Estamos falando de dois tipos de Carnaval, e os dois movimentos terão bastante recurso, de forma um pouco diferente para cada”, explica o vice-governador Mateus Simões.

Para quem quiser curtir o “Carnaval da Tranquilidade”, o estado oferece destinos que combinam aventura, religiosidade, gastronomia, cultura e riquezas naturais: são 20 parques municipais, 44 estaduais, seis naturais e nove ecológicos, mais de mil cachoeiras, dez estâncias hidrominerais, 22 grutas, nove cavernas, quase 30 represas, 70 mirantes, mais de 150 museus, 50 mercados registrados, mais de 500 igrejas, 200 capelas e 40 santuários.

Estandes estão sendo montados para recepção no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Rodoviária da capital, com distribuição de materiais para promover os destinos mineiros, seus roteiros e atrativos.

Já para o “Carnaval da Liberdade”, o agito promete. Esta é a primeira vez em que Minas Gerais tem uma campanha como a “Vem pra Minas no Carnaval”, realizada pelo poder público mineiro e com abrangência nacional.

A ação envolve inserções em diversos formatos e plataformas nos aeroportos, nas rodoviárias e nas estações de metrô das principais cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza e Natal.

Por isso, uma parceria da Secult com a CVC Corp oferece, também pela primeira vez, pacotes de viagem oferecendo Belo Horizonte como destino carnavalesco para o “Carnaval da Liberdade”.

A expectativa da Secult é de que o Carnaval de 2024 movimente R$ 1,8 bilhão na economia da criatividade e gere 50 mil empregos – um aumento de 20% nas duas categorias em relação a 2023. É esperado que o fluxo turístico chegue a 12,1 milhões de foliões e turistas, sendo 6,6 milhões no interior e 5,5 milhões na capital.

Uma parceria entre o estado com o Sebrae Minas e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH) também lançará a coletânea “Meu Negócio é Carnaval”, uma série de mais de 50 conteúdos gratuitos (videodicas, artigos, entrevistas, áudios e e-books sobre marketing, finanças, vendas e gestão) direcionados a empreendedores dos segmentos da economia criativa, alimentação, comércio e do turismo.

O Governo de Minas também está realizando um trabalho de qualificação de profissionais para receber turistas e potencializar os negócios de forma mais efetiva por meio do programa Minas Recebe. Ao todo, foram 140 projetos aprovados na Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LeiC) com potencial de captação de R$ 39 milhões.