O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta quinta-feira (18/1), uma série de ações pensadas para o Carnaval de 2024 no estado. Um dos maiores destaques foi a segurança e a prevenção para os foliões – que promete chegar a 12,1 milhões durante o período no estado.

A expectativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) é de que o Carnaval de 2024 movimente R$ 1,8 bilhão na economia da criatividade e gere 50 mil empregos – um aumento de 20% nas duas categorias em relação a 2023. O fluxo turístico deve chegar a 6,6 milhões no interior e 5,5 milhões na capital.

Para representantes do governo mineiro, o crescimento da folia deve ser acompanhado de organização e segurança.

“Eu, como carioca, entendo a importância de se ter um Carnaval num estado seguro. Minas foi reconhecido pelo IBGE como o segundo estado mais seguro da Federação, e Belo Horizonte, também, como uma das cidades mais seguras do país. Por isso, também, que nosso Carnaval cresceu: as pessoas se sentem seguras no nosso estado, e vêm para cá. A gente quer ampliar essa sensação de segurança e tranquilidade”, afirmou o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco.

Para consolidar a segurança no Carnaval do estado, 100% dos policiais e bombeiros militares estarão ativos e BH terá reforço de 500 PMs vindos de cidades do interior. Os períodos de férias e folgas serão suspensos, colocando mais de 36 mil policiais militares nas ruas e mobilizando mais de 6 mil bombeiros, que estarão empenhados em atividades preventivas, de resposta e de controle e fiscalização de ocorrências de incêndios, emergências médicas e salvamentos.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) terá 1,2 mil servidores a mais nos dias de folia, reforçando o efeito de unidades de plantão, de delegacias de cidades turísticas, das unidades periciais e do Instituto de Identificação. Ônibus da Delegacia Móvel também estará em pontos estratégicos de Belo Horizonte. As ocorrências policiais poderão ser registradas on-line na Delegacia Virtual da Polícia Civil.

Na RMBH, será estruturado o Batalhão Carnaval para atender a demanda específica do período, principalmente em blocos carnavalescos e dos foliões participantes. Estima-se o direcionamento de 2,5 mil bombeiros militares e mais de 100 viaturas de atendimento à população na Região Metropolitana de Belo Horizonte e, no interior, serão cerca de 3,5 mil bombeiros militares e mais de 500 viaturas empenhadas.

O acionamento das forças de segurança (190, 193 e 197) também poderá ser feito por meio de mensagens através do MG App e do Telegram (procurar na lupa por Emergência MG).

“Muitas vezes, uma pessoa pode estar num bloco, com um som muito alto, não conseguindo falar ao telefone. Agora, tem condições, através de mensagens, para entrar em contato com qualquer unidade da Segurança Pública”, explicou Greco.

A folia também contará com uma tecnologia de monitoramento que possui câmeras que filmam 360° e têm capacidade de identificar uma pessoa num raio de três a quatro quilômetros – as Plataformas de Observação Elevadas (POE) –, além de drones de alta potência e aproximação de imagem de até 20x.

Prevenção

O governo mineiro também investe na prevenção e redução de danos. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) organizará blitzes integradas educativas com o intuito de alertar e conscientizar os cidadãos sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas no Carnaval, e a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) intensificará ações de conscientização sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), reforçando sobre a importância da prevenção e distribuindo gratuitamente preservativos nas unidades básicas de saúde.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG) também promoverá a distribuição de leques e tatuagens temporárias para divulgar informações educativas, preventivas e de orientação sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Blocos também estão sendo capacitados pela Sedese-MG durante os ensaios e a expectativa é de que ao menos 500 pessoas estejam preparadas para atuar no período da folia, com a divulgação do protocolo “Fale Agora”, que visa o enfrentamento à violência sexual nos espaços de lazer e turismo do estado.

Já a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) manterá equipes de plantão ininterrupto para monitoramento meteorológico. Qualquer pessoa que se cadastrar usando um CEP de Minas Gerais estará apta a receber os alertas da Defesa Civil e curtir o Carnaval em segurança. A ideia é intensificar a divulgação do sistema de alertas com a campanha “Cadastre Aí”. Para se cadastrar, basta enviar um SMS contendo o CEP do local desejado para o número 40199.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) também realizará operações especiais e fiscalização nas rodovias sob concessão para garantir a prestação de serviço adequada, orientando motoristas e passageiros que viajam durante o Carnaval. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária e órgãos parceiros, também vão oferecer ações educativas e de fiscalização.

O app “Interdições Rodoviárias MG”, uma parceria da Defesa Civil Estadual com o Comando de Policiamentos Rodoviários, também permite reportar interdições parciais ou totais de rodovias diretamente para as equipes de policiamento rodoviária via celular.

O governo de Minas também deu destaque para as campanhas de estímulo ao uso do transporte público e regular, afirmando que, em breve, serão divulgadas as rotas de operação do transporte coletivo por ônibus durante o período de Carnaval.