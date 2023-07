Sejusp divulga dados sobre violência contra LGBTQIA+ em Minas

1156

(foto: Sejusp/Divulgação) No final de junho, o mês do Orgulho, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgou uma ferramenta dinâmica que permite acesso a Estatísticas de crimes contra população LGBTQIA+ registradas desde 2016 nos 853 municípios mineiros.





A iniciativa é fruto de uma colaboração entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Observatório de Segurança Pública, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e Prodemge.

Os dados mostram uma diminuição de 3,8% no registro de crimes entre 2021 e 2022. Foram 458 ocorrências no ano passado contra 476 em 2021. No comparativo dos primeiros cinco meses de 2023 com o período homólogo, entretanto, há uma alta de 21,6% nos casos registrados, que foram de 176 para 214.









A ferramenta traçou um padrão entre as vítimas, que são, em sua maioria: pardas, de 24 a 29 anos, com ensino médio completo. Grande parte das vítimas não tinham relação alguma com o autor do crime.

As principais ocorrências foram injúrias, ameaças e lesão corporal.





O painel completo pode ser acessado aqui

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.