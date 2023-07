Homem anda com placas homofóbicas no metrô de São Paulo diariamente

Segundo relatos de passageiros ao portal Universo LGBTI, o senhor, que ainda não foi identificado, tem causado desconforto nos vagões (foto: Universo LGBTI/Reprodução)

Diariamente, no metrô de São Paulo, na Linha 1 Azul, um homem circula nos vagões com placas penduradas em seu corpo, as quais contêm mensagens de violência contra pessoas LGBTQIA+. A denúncia foi feita pelo portal Universo LGBTI.