'Abrigo Amigo': pontos de ônibus oferecerão companhia a mulheres à noite

"Abrigos Amigos" serão implementados inicialmente em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro (foto: AlmapBBDO/Eletromidia/Divulgação)



O projeto The Guarded Bus Stop – chamado de “Amigo Abrigo” em português – está em busca de patrocinadores para a implementação inicial em São Paulo (SP), Campinas (SP) e Rio de Janeiro (RJ) já em agosto de 2023. Com o objetivo de dar maior segurança a mulheres que ficam sozinhas em pontos de ônibus à noite, a iniciativa foi destaque em Cannes com os prêmios Leão de Ouro em Mídia e Leão de Bronze em Experiência de Marca.





Idealizado pela agência AlmapBBDO em parceria com a Eletromidia, o “Abrigo Amigo” é uma alternativa para que mulheres sintam-se acompanhadas em locais considerados mais perigosos na cidade. Com um totem interativo conectado à internet que possui câmera noturna e microfone instalados, a proposta é de que uma atendente da empresa fique conversando com as mulheres de forma remota até que o transporte chegue.













O diretor de marketing publicitário da Eletromidia, Rodrigo “RR” Rodrigues, disse que, a partir da repercussão do projeto, a empresa resolveu “dar escala e legitimidade para o projeto”. “A ideia é que as marcas possam abraçar a causa e parceria, levando este benefício para a população”, disse em comunicado.





A AlmapBBDO já começou a procurar patrocinadores que tenham interesse em ter exclusividade nos anúncios em “Abrigos Amigos”. Serão oferecidas às empresas as possibilidades de cobrir 10 abrigos com uma cota Master, ou apenas um com uma cota de Apoio. Um banco da iniciativa privada já firmou compromisso.









Rodrigues, também explicou que a quantidade menor no Rio se deve ao fato de que a empresa só possui concessão de 10 estações do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) na região do Centro da cidade – onde, à noite, o risco de assaltos é maior.





Já em São Paulo, a Eletromidia está, inclusive, entrando em contato com as autoridades para mapear quais regiões seriam as mais sensíveis para o público feminino, a fim de dar preferência à instalação dos abrigos digitais.





O projeto já foi testado em Campinas por uma semana, em abril. o “Abrigo Amigo” foi instalado em cinco pontos de ônibus da cidade.