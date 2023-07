Museu do Futebol entra em clima de Copa feminina e exalta rainhas do Brasil

1156

Exposição pretende enaltecer as jogadoras como "grandes rainhas" (foto: Museu do Futebol/Divulgação)

Faltam 20 dias para a bola rolar pela Copa do Mundo feminina, mas o Museu do Futebol — localizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo— montou uma exposição para deixar todo mundo no clima do Mundial da Austrália e Nova Zelândia.

'Rainhas de Copas' é a terceira exposição do museu dedicada ao futebol feminino, e traz a história de todos os Mundiais e, consequentemente, da seleção brasileira. Reunir todo o material para tirar o projeto do papel, porém, não foi tarefa simples.

"A dificuldade em achar acervos diz muito sobre a valorização da modalidade. No primeiro mundial [1988], uma estagiária viajou para a China. As edições vão seguindo, e vamos encontrando mais materiais. Por quê? Porque o envolvimento da torcida, do público e das TVs vai mudando", diz Maíra Corrêa, coordenadora de Exposições do Museu do Futebol.

Não há registro audiovisual, por exemplo, do primeiro gol verde-amarelo em uma Copa do Mundo. O Museu do Futebol, então, reproduziu o tento da zagueira Elane —na vitória por 1 a 0 sobre o Japão no Mundial de 91— através de uma maquete.

As rainhas brasileiras

O nome da exposição, conforme conta Maíra, surgiu de um trocadilho. "A gente queria muito trazer essa questão das Copas e foi um trocadilho que veio por parte das curadoras, com relação a essas personagens, que são muito identificadas com a questão do ativismo, da luta".

A ideia, porém, é enaltecer as jogadoras "como grandes rainhas". Marta, Formiga e Sissi estão entre as jogadoras destacadas no decorrer da exposição. Há, inclusive, um busto em alto relevo da seis vezes melhor do mundo.

O Museu do Futebol tem um engajamento muito forte com a questão do futebol de mulheres. É uma pauta que a gente está debatendo sempre. Nos anos de Copa feminina, a gente tem uma proposta de trazer projetos maiores, e 'Rainhas de Copas' entra nessa esteira. Esse ano a gente resolveu fazer uma exposição mais celebrativa". Maíra Corrêa.

E claro que a festa não estaria completa sem a taça da Copa do Mundo feminina. No último ambiente da exposição, dedicado ao Mundial deste ano, há uma réplica do troféu, além de painéis interativos e uma "arquibancada", onde é possível assistir a gols de grandes ícones do futebol mundial.

A exposição 'Rainhas de Copas' estará em cartaz até 27 de agosto. A visitação ocorre de terça a domingo: 9h às 18h (entrada até as 17h). Além disso, a cada primeira terça-feira do mês, há abertura noturna, das 9h às 20h (com permanência até 21h). Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira).