Técnico do PSG e filho são detidos por racismo e islamofobia na França

Christophe Galtier e seu filho foram detidos nesta sexta-feira (30/6) por suspeita de racismo e islamofobia (foto: GettyImages/Reprodução)



O técnico do Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier, e seu filho, John Valovic-Galtier, foram detidos nesta sexta-feira (30/6), na França, em decorrência de uma investigação por suspeitas de racismo e de discriminação religiosa. De acordo com os jornais L’Équipe e Le Monde, pai e filho estão sob custódia em Nice, no sudeste francês.





Em abril deste ano, uma investigação foi aberta por suspeita de discriminação racial ou religiosa após o ex-Diretor de Futebol do Nice, Julien Fournier, ter acusado Galtier de proferir palavras racistas e discriminatórias durante sua passagem pelo clube.









O depoimento de Fournier foi prestado em maio. Outros jogadores e dirigentes do Nice também foram ouvidos durante a investigação, segundo o L’Équipe.





Galtier negou as acusações e denunciou Fournier e os jornalistas Daniel Riolo e Romain Molina por difamação depois que recebeu ameaças de morte pela internet. “Estou chocado com o que foi publicado de forma irresponsável. Eles me machucaram e eu fiquei triste com tudo isso. Cresci em Marselha, com pessoas de diferentes raças, origens e religiões”, afirmou o acusado.





Christophe tem três filhos, dois deles biológicos e um adotado oficialmente há dois anos – com quem foi detido pelas denúncias. John Valovic-Galtier é filho da companheira do técnico, além de assessor esportivo da agência Score Agencies e trabalhar há cerca de cinco anos para defender os interesses de seu pai.





O técnico não permanecerá no PSG e foi informado no início de junho que não iria cumprir o segundo ano de seu contrato, apesar de ter conquistado o 11° título do campeonato francês. Ele foi preso antes de conhecer seu sucessor, que logo deve ser anunciado. Luis Enrique Marínez, ex-técnico da Espanha , é o mais cotado para substituí-lo.





No PSG, Galtier conquistou uma Supercopa da França (2022) e um Campeonato Francês (2022-23), além de ter comandado o trio Neymar, Messi e Mbappé. O ex-zagueiro teve uma temporada muito difícil no clube de maior prestígio que liderou após as passagens por Saint-Étienne (2009-2017), Lille (2017-2021) e Nice (2021-2022).