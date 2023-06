Observatório monitora processos de transfobia e crimes contra jornalistas

Ministra Rosa Weber, atual presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF)

Entre os casos a serem analisados pelo Observatório estão o assassinato do jornalista esportivo Valério Luiz de Oliveira, ocorrido em Goiás em 2012, e o de Laura Vermont, uma jovem trans que foi morta por cinco homens em São Paulo.

O Observatório também acompanhará o processo referente aos assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo, ocorridos em Atalaia do Norte (AM), em junho de 2022. Outros 18 processos de crimes violentos contra jornalistas, a maioria em cidades do interior, foram selecionados para acompanhamento.