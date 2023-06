Lei que proibia transição de gênero para menores nos EUA é derrubada

1156

Lei que proibia acesso a tratamento de transição de gênero para menores de 18 anos é derrubada no Arkansas (foto: Carlo Allegri/Reuters)



Na quarta-feira (21/6), a Justiça estadunidense derrubou uma lei que proibia pessoas menores de 18 anos de realizar o tratamento de transição de gênero no estado do Arkansas, localizado na região sul dos EUA. Considerado conservador, o estado foi o primeiro a adotar a proibição em 2021, motivando a aprovação de leis similares em outros 19 governados por republicanos, incluindo a Flórida e o Texas.





De acordo com o juiz federal Jay Moody, que assinou a decisão, a lei proibindo menores de ter acesso a tratamentos hormonais ou cirúrgicos para transição de gênero é inconstitucional e viola os direitos dos médicos de prestar assistência a crianças e jovens transgêneros, além de ser discriminatória.









O promotor distrital do Arkansas, Tim Griffin, disse que o estado irá apelar da decisão.









Leia também: Funcionária de Escola em Curitiba faz Comentário Racista em Sala de Aula "Não há evidências científicas de que qualquer criança se beneficie dos procedimentos, embora as consequências sejam prejudiciais e muitas vezes permanentes", afirmou em um comunicado.





Beneficiados

Desde 2021, quando foi implementada, diversos menores de idade tiveram seus tratamentos interrompidos de forma abrupta. Grupos médicos do país, como o American Medical Association e a American Academy of Pedriatrics, afirmam que o tratamento é eficaz se for administrado corretamente.





O adolescente trans Dylan Brandt, de 17 anos, conta que agradeceu ao juiz pela decisão e que a visão empática de Moody dará bons resultados para a comunidade trans do Arkansas.





"Fiquei muito agradecido de como ele ouviu minha experiência de como o tratamento mudou minha vida para melhor e como ele viu o impacto perigoso que esta lei causaria na minha vida e na vida de outras pessoas trans", disse ele.