Funcionária de Escola em Curitiba faz Comentário Racista em Sala de Aula

(foto: Pixabay/Reprodução) Um incidente de racismo foi registrado numa sala de aula em Curitiba, Paraná. Um funcionário da escola fez um comentário racialmente ofensivo direcionado a um aluno, chamando-o de 'com cara de macaco'. O caso aconteceu no Colégio Estadual Lysimaco Ferreira da Costa e foi capturado em vídeo, que agora circula nas redes sociais, gerando indignação entre os estudantes e a comunidade em geral.

O vídeo mostra o momento em que a funcionária da escola faz o comentário ofensivo. 'Ele não pegou o papel que eu estava entregando, apenas ficou olhando para mim com uma cara de macaco', afirmou. A reação dos alunos foi imediata, com muitos deles repreendendo a funcionária pela linguagem racista.





O incidente, que foi repetido pela funcionária, também foi documentado pelo deputado estadual Renato Freitas (PT). A funcionária ainda tentou justificar seu comentário, afirmando que o aluno 'não era preto'.





A Secretaria Estadual de Educação do Paraná (Seed) também se pronunciou sobre o incidente. Em nota, a Seed afirmou que repudia qualquer ato de racismo e que está tomando as medidas administrativas necessárias. Além disso, a secretaria realizou uma série de palestras na sala de aula sobre o combate ao racismo e a importância do respeito à diversidade étnico-racial.