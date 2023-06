Jogador do Volta Redonda denuncia loja no Rio de Janeiro por racismo

A abordagem dos seguranças durou, no total, cerca de 40 minutos (foto: Reprodução/Redes sociais)

Guilherme Quintino, jogador do Volta Redonda, denunciou a loja de roupas ‘Zara’, localizada em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O jogador afirma ter sido impedido de sair do estabelecimento e obrigado a mostrar onde havia deixado as peças que desistiu de comprar. O episódio aconteceu no último domingo (18).